Жозе Моурінью не допоможе Ромі у матчах з Болоньєю та Міланом.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью заробив два матчі дискваліфікації за ненормативну лексику на адресу головного арбітра матчу з Торіно (1:1) та подальше вилучення. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

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Після матчу португальський тренер перепросив перед арбітром Антоніо Рапуано, але від покарання "особливого" це не врятувало. Він пропустить два перші офіційні матчі Роми у 2023 році – з Болоньєю та Міланом.

Зазначимо, що це було далеко не перше вилучення Моурінью цього сезону.

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