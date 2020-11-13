Наставника Тоттенхема Жозе Моурінью дискваліфікували на один матч Ліги Європи за затримку старту зустрічі ЛЄ проти Антверпена (0:1), повідомляє Sky Sports.

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Покарання для португальця буде умовним з випробувальним терміном на один рік. Сам лондонський клуб буде змушений виплатити близько 25 тисяч євро штрафу.

Після трьох турів групового етапу Тоттенхем лідирує у квартеті J, "шпори" мають 6 очок, але лише за додатковими показниками випереджають Антверпен та ЛАСК.

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