Моурінью отримав дискваліфікацію за мотивами матчу у Лізі Європи
Тоттенхему присудили покарання за поєдинок другого туру групового етапу Ліги Європи.
Наставника Тоттенхема Жозе Моурінью дискваліфікували на один матч Ліги Європи за затримку старту зустрічі ЛЄ проти Антверпена (0:1), повідомляє Sky Sports.
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Покарання для португальця буде умовним з випробувальним терміном на один рік. Сам лондонський клуб буде змушений виплатити близько 25 тисяч євро штрафу.
Після трьох турів групового етапу Тоттенхем лідирує у квартеті J, "шпори" мають 6 очок, але лише за додатковими показниками випереджають Антверпен та ЛАСК.
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