Фенербахче дуже активно поводиться у нинішнє трансферне вікно.

Черговим новачком став опорник Едсон Альварес з Вест Хема, інформує прес-служба турецького клубу. За даними Transfermarkt, Фенербахче заплатив за річну оренду 2 млн євро, а наступного літа матиме право викупу за 22 млн євро.

Манчестер Юнайтед готовий продати Антоні – провальну зірку хоче підхопити Моурінью

Вест Хем 2 роки тому віддав Аяксу за Альвареса 38 млн євро. Мексиканець провів у футболці "молотів" 73 матчі, оформивши 2 голи та 3 асисти. Фенербахче привіз для Жозе Моурінью чергового статусного новачка після Джона Дурана, Нелсона Семеду, Арчі Брауна і Доргелеса Нене.

Нагадаємо, "канарки" борються з Бенфікою в останньому раунді кваліфікації ЛЧ. Перша гра проти команди Анатолія Трубіна завершилась нульовою нічиєю, матч-відповідь відбудеться 27 серпня.

Бенфіка у меншості втримала нічию з Фенербахче – Трубін привіз гол, але завершив без пропущених у п'ятій грі поспіль