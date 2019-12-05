Моурінью отримав болючий удар від гравця Манчестер Юнайтед – курйозне відео дня

Поразка від Манчестер Юнайтед (1:2) у 15 турі АПЛ стала не єдиною прикрістю для головного тренера Тоттенхема Жозе Моурінью.

Португалець став жертвою єдиноборства між вінгером МЮ Деніелом Джеймсом і хавбеком "шпор" Гаррі Вінксом.

Чергова невдача Моурінью на Олд Траффорд у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 2:1

Валлієць не зміг втримати рівновагу після підкату суперника і налетів на "Особливого", який стояв поряд з боковою лінією. Моурінью відразу заточився і схопився за коліно, яке постраждало від голови Джеймса. На щастя, наставник "шпор" уникнув серйозної травми і продовжив зустріч.

Нагадаємо, Джеймс приєднався до Манчестер Юнайтед лише цього літа, тому він не застав часи Моурінью на Олд Траффорд.

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