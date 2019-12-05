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Моурінью отримав болючий удар від гравця Манчестер Юнайтед – курйозне відео дня

10:55 72 Читать на русском
Моурінью отримав болючий удар від гравця Манчестер Юнайтед – курйозне відео дня
Жозе Моурінью / Reuters

Поразка від Манчестер Юнайтед (1:2) у 15 турі АПЛ стала не єдиною прикрістю для головного тренера Тоттенхема Жозе Моурінью.

6’ Маркус Рашфорд
49’ Маркус Рашфорд
 
Деле Аллі 39’
6’ Маркус Рашфорд
39’ Деле Аллі
49’ Маркус Рашфорд

Португалець став жертвою єдиноборства між вінгером МЮ Деніелом Джеймсом і хавбеком "шпор" Гаррі Вінксом.

Чергова невдача Моурінью на Олд Траффорд у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 2:1

Валлієць не зміг втримати рівновагу після підкату суперника і налетів на "Особливого", який стояв поряд з боковою лінією. Моурінью відразу заточився і схопився за коліно, яке постраждало від голови Джеймса. На щастя, наставник "шпор" уникнув серйозної травми і продовжив зустріч.

Нагадаємо, Джеймс приєднався до Манчестер Юнайтед лише цього літа, тому він не застав часи Моурінью на Олд Траффорд.

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