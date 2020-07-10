Моурінью оригінально пояснив, чому не дивитиметься документальний фільм про Тоттенхем

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував майбутній вихід документального фільму про лондонський клуб.

"Намагаюся забути про них (про Amazon, який знімає серіал про Тоттенхем – прим. Футбол 24) весь цей період. Якщо ви запитаєте мене, чи подобається мені це, я відповім, що ні.

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Мені не подобається відчуття того, що я перебуваю у Великому браті (реаліті-шоу, назва якого походить з роману Джорджа Оруелла 1984 – прим. Футбол 24). Я намагався забути про них. Думаю, в більшості випадків у мене виходило.

Я поняття не маю, що там буде. У мене немає проблем... Жодних постановок, все реально. Для них це чудово, тому що вони цілодобово знімають життя клубу, роздягальню. Все дуже-дуже-дуже реалістично. Ніхто не грав.

Чи збираюся я дивитися серіал? Ні-ні, я не хочу. Це не те, чим я хочу займатися. Крім того, я краще за інших знаю, що тут відбувається, але шанувальникам спорту буде дуже, дуже цікаво", – наводить слова Моурінью Goal.

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