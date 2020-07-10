toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Моурінью оригінально пояснив, чому не дивитиметься документальний фільм про Тоттенхем

20:35 - Читать на русском
Моурінью оригінально пояснив, чому не дивитиметься документальний фільм про Тоттенхем
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував майбутній вихід документального фільму про лондонський клуб.

"Намагаюся забути про них (про Amazon, який знімає серіал про Тоттенхем – прим. Футбол 24) весь цей період. Якщо ви запитаєте мене, чи подобається мені це, я відповім, що ні.

Дві зірки Тоттенхема ледь не влаштували бійку прямо на полі

Мені не подобається відчуття того, що я перебуваю у Великому браті (реаліті-шоу, назва якого походить з роману Джорджа Оруелла 1984 – прим. Футбол 24). Я намагався забути про них. Думаю, в більшості випадків у мене виходило.

Я поняття не маю, що там буде. У мене немає проблем... Жодних постановок, все реально. Для них це чудово, тому що вони цілодобово знімають життя клубу, роздягальню. Все дуже-дуже-дуже реалістично. Ніхто не грав.

Чи збираюся я дивитися серіал? Ні-ні, я не хочу. Це не те, чим я хочу займатися. Крім того, я краще за інших знаю, що тут відбувається, але шанувальникам спорту буде дуже, дуже цікаво", – наводить слова Моурінью Goal.

Манчестер Юнайтед розгромив Астон Віллу, Тоттенхем не зміг перемогти Борнмут: 34-й тур АПЛ

blog_ava
Ліга Європи: Шахтар дізнався потенційних суперників в 1/4 та 1/2 фіналу
14:22
20895
Теги
Англія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Вісенте Гомес офіційно очолив новий клуб
    Світ — 18:304402 Вісенте Гомес офіційно очолив новий клуб
1
год
:
15
хв
Реал Мадрид
23:00
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук