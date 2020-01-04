Моурінью оригінально порівняв себе з Клоппом

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью пояснив невдалі результати команди в останніх матчах, порівнявши "шпор" із лідером АПЛ Ліверпулем.

"Ліверпуль є найкращою командою світу зараз. Я за допомогою Інтернету переконався, що Клопп очолив мерсисайдського клуб в 2015 році. Зараз вже 2020-й. Між ними відбулося вісім трансферних вікон.

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Клопп встиг нав'язати свою філософію футболу, впровадити свою методику тренувань. Ліверпуль працював крок за кроком і досяг вражаючих результатів. Яке місце вони посіли в першому сезоні при Юргені Клоппі? Восьме. Чотири роки по тому вони стали найкращими в світі", – цитує Моурінью Record.

До слова, Тоттенхем під керівництвом португальця посідає шосте місце в АПЛ, маючи в активі 30 очок.

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