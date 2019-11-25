Моурінью окреслив амбітні плани Тоттенхема у Лізі чемпіонів

Новоспечений тренер Тоттенхема Жозе Моурінью зізнався, що мріє втретє перемогти у найпрестижнішому клубному турнірі.

"Я люблю Лігу чемпіонів так само сильно, як і всі вболівальники. Це той турнір, який мріє виграти кожен. Не кожен має честь бути переможцем Ліги чемпіонів, але я зробив це двічі. Я хотів би виграти турнір в третій раз, але зараз не час говорити про це. Зараз час для виходу в плей-офф.

Моурінью відзначив роль португальських тренерів на футбольній карті світу

На мою думку, це мій 148-й матч в Лізі чемпіонів. Я думаю, що однією з причин того, що мої команди ніколи не вибували на груповому етапі, полягає в тому, що ми відразу говорили про цю стадію, а не про те, що може статися після цього.

У нас є два матчі для виходу з групи, і це повинно бути в центрі нашої уваги. Ми повинні зрозуміти, що завтрашній день буде нелегким. Ми зіграли внічию в Афінах, і це показує, що між командами немає великої різниці. Але, я сподіваюся, ми зможемо отримати результат, необхідний для виходу з групи", – цитує Моурінью офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, 26 листопада Тоттенхем прийматиме Олімпіакос в рамках 5-го туру групового етапу ЛЧ. Зараз підопічні Моурінью перебувають на другій сходинці у своїй групі, відстаючи від Баварії на 5 очок.

Ярмоленко гостинно зустрів Моурінью, антирекорд Гвардіоли, різні Реал і Барса, божевілля в Бундеслізі – огляд вікенду