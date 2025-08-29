Фенербахче звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера, повідомляє прес-служба клубу.

Легендарний португальський наставник очолював команду з 1 липня 2024 року, однак нещодавно Фенербахче не зміг пройти до основного етапу Ліги чемпіонів, звідки вилетів від Бенфіки, за яку виступає український голкіпер Анатолій Трубін. Схоже, ця невдача стала вирішальним фактором для керівництва клубу.

Нагадаємо, що Моурінью досяг великих успіхів у Челсі, Порту, Реалі та Інтері, однак останні його проєкти в Манчестер Юнайтед, Тоттенхемі та Ромі завершувалися фіаско.

