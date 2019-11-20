Моурінью офіційно очолив Тоттенхем

Тоттенхем оголосив про призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера.

Контракт з 56-річним португальським фахівцем укладений до кінця сезону-2022/23, інформує прес-служба Тоттенхема.

Почеттіно покинув Тоттенхем

"Я дуже радий приєднатися до клубу з такою великою історією і такими палкими вболівальниками. Якість як в команді, так і в академії Тоттенхема – ось, що хвилює мене. Робота з цими гравцями привернула мене", – сказав Моурінью.

Вчора, 19 листопада, керівництво лондонського клубу оголосило про звільнення Маурісіо Почеттіно, який тренував Тоттенхем з 2014 року і вивів команду у фінал Ліги чемпіонів-2019.

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Нагадаємо, після відходу з Манчестер Юнайтед в грудні 2018 року Моурінью зосередився на роботі експертом на телебаченні.

Після 12-и зіграних турів АПЛ Тоттенхем набрав лише 14 очок та посідає 14-е місце в турнірній таблиці.