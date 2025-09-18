Легендарний португальський тренер Жозе Моурінью офіційно очолив Бенфіку. Керівництво клубу вирішило розпрощатися з Бруну Лаже після невдалого старту в Лізі чемпіонів, зокрема поразки від Карабаха (2:3).

"Моурінью буде щасливим після приходу Судакова": Лаже прокоментував свій відхід з Бенфіки

Моурінью, якому 62 роки, повертається в португальський футбол після роботи у Фенербахче, звідки його звільнили після поразки у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів саме від "орлів".

У складі Бенфіки зараз виступають двоє українців – голкіпер Анатолій Трубін та хавбек Георгій Судаков, яким тепер доведеться працювати під керівництвом одного з найвідоміших наставників сучасності.

Додамо, що Жозе Моурінью має за плечима великі успіхи у Порту, Челсі, Реалі та Інтері, але його останні проєкти в Манчестер Юнайтед, Тоттенхемі та Ромі завершувалися невдачею.

