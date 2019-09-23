Моурінью однозначно оцінив перспективи Челсі у боротьбі за титул АПЛ

Жозе Моурінью поділився думкою щодо гри своєї колишньої команди у поточному сезоні.

"Я сподіваюся, Челсі не звикатиме до поразок. Це важливо. Коли починаєш миритися з поразкою в матчі, коли ти показав хорошу гру, а твої футболісти віддали всі сили, щоб ними можна було пишатися, то великий клуб перестає бути великим клубом.

Моурінью спрогнозував, на якій позиції Манчестер Юнайтед завершить сезон в АПЛ

Звикати до подібного не можна. Це буде підтвердженням, що команда готова до сезону і готова прийняти роботу під керівництвом тренера, який є одним з найкращих професіоналів з усіх, з ким я працював, і в перспективі може стати топовим.

Реальність така, що Ліверпуль випереджає Челсі на 10 очок. За титул вони боротися не будуть. Давайте підтримаємо філософію, в якій тренеру і футболістам дають час попрацювати разом.

Мені подобаються ідеї Челсі. Думаю, стиль гри команди адаптується до сучасних реалій футболу, а також до якостей тих гравців, які наразі є у клубу. Але зараз Челсі далекий від боротьби за титули", – сказав Моурінью в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, вчора Челсі вдома програв Ліверпулю з рахунком 1:2 і опустився на 11-у сходинку чемпіонату Англії.

Ярмоленко очолює повстання, Клопп і Конте дають майстер-клас, Барса та МЮ деградують – огляд вогняного вікенду