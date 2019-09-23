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Моурінью однозначно оцінив перспективи Челсі у боротьбі за титул АПЛ

21:26 437 Читать на русском
Моурінью однозначно оцінив перспективи Челсі у боротьбі за титул АПЛ
Жозе Моурінью / Reuters

Жозе Моурінью поділився думкою щодо гри своєї колишньої команди у поточному сезоні.

71’ Н'Голо Канте
 
Трент Александер-Арнольд 14’
Роберто Фірміно 30’
14’ Трент Александер-Арнольд
30’ Роберто Фірміно
71’ Н'Голо Канте

"Я сподіваюся, Челсі не звикатиме до поразок. Це важливо. Коли починаєш миритися з поразкою в матчі, коли ти показав хорошу гру, а твої футболісти віддали всі сили, щоб ними можна було пишатися, то великий клуб перестає бути великим клубом.

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Звикати до подібного не можна. Це буде підтвердженням, що команда готова до сезону і готова прийняти роботу під керівництвом тренера, який є одним з найкращих професіоналів з усіх, з ким я працював, і в перспективі може стати топовим.

Реальність така, що Ліверпуль випереджає Челсі на 10 очок. За титул вони боротися не будуть. Давайте підтримаємо філософію, в якій тренеру і футболістам дають час попрацювати разом.

Мені подобаються ідеї Челсі. Думаю, стиль гри команди адаптується до сучасних реалій футболу, а також до якостей тих гравців, які наразі є у клубу. Але зараз Челсі далекий від боротьби за титули", – сказав Моурінью в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, вчора Челсі вдома програв Ліверпулю з рахунком 1:2 і опустився на 11-у сходинку чемпіонату Англії.

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Челсі Челсі Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Челсі - Ліверпуль
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