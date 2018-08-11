Моурінью обурений діями Райоли стосовно Погба

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не задоволений діями агента футболіста Поля Погба Міно Райоли щодо ймовірного трансферу гравця.

Жозе Моурінью вважає, що Міно Райола працює не в інтересах Погба, намагаючись влаштувати його трансфер, повідомляє Times.

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Португальський фахівець, а також керівництво МЮ стурбовані тим, що Райола після ЧС-2018 веде переговори з низкою клубів Європи щодо можливого трансферу 25-річного хавбека.

"Манкуніанці" переконані, що француз не буде проданий цього літа, проте в клубі переживають, що дії Райоли можуть завдати серйозної іміджевої шкоди.

Нагадаємо, що трансферне вікно в Англії зачинилось 9 серпня, але тамтешні клуби ще можуть продавати гравців у інші чемпіонати.