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Моурінью обурений діями Райоли стосовно Погба

11:48 387 Читать на русском
Моурінью обурений діями Райоли стосовно Погба
Поль Погба / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не задоволений діями агента футболіста Поля Погба Міно Райоли щодо ймовірного трансферу гравця.

Жозе Моурінью вважає, що Міно Райола працює не в інтересах Погба, намагаючись влаштувати його трансфер, повідомляє Times.

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Португальський фахівець, а також керівництво МЮ стурбовані тим, що Райола після ЧС-2018 веде переговори з низкою клубів Європи щодо можливого трансферу 25-річного хавбека.

"Манкуніанці" переконані, що француз не буде проданий цього літа, проте в клубі переживають, що дії Райоли можуть завдати серйозної іміджевої шкоди.

Нагадаємо, що трансферне вікно в Англії зачинилось 9 серпня, але тамтешні клуби ще можуть продавати гравців у інші чемпіонати.

Англія1 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті: П'ятниця 10 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 1
Лестер Сіті
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Теги
Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Міно Райола
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