Португальський фахівець нещодавно очолив Фенербахче. Жозе Моурінью хотів би посилити лінію атаки і націлився на Мейсона Грінвуда.

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Як повідомляє The Sun, турецький гранд готовий заплатити Манчестер Юнайтед 50 мільйонів фунтів. Утім, Фенербахче не єдиний клуб, який претендує на Грінвуда. Свою зацікавленість в нападнику висловили Ювентус, Борусія та Атлетіко.

Сам гравець вже працював з Жозе Моурінью, коли португалець очолював Манчестер Юнайтед, і не дуже бажає повторювати цей досвід.

Сезон 2023/24 Мейсон Грінвуд провів в оренді, виступаючи за Хетафе. За "синіх" англієць зіграв у 36 матчах у всіх турнірах. В його активі 10 голів та шість асистів.

Нагадаємо, що Грінвуда заарештували у січні 2022 року за звинуваченнями в спробі зґвалтування та нападі, але всі обвинувачення зняли.

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