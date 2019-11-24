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Моурінью ніколи не виграє АПЛ з Тоттенхемом, – екс-форвард Ліверпуля

11:52 825 Читать на русском
Моурінью ніколи не виграє АПЛ з Тоттенхемом, – екс-форвард Ліверпуля
Жозе Моурінью / Фото Football365

Колишній форвард Ліверпуля і збірної Англії Стен Коллімор скептично оцінив майбутнє Тоттенхема під керівництвом Жозе Моурінью.

74’ Майкл Антоніо
90+7’ Анжело Огбонна
 
Сон Хин Мін 36’
Лукас Моура 43’
Харрі Кейн 50’
36’ Сон Хин Мін
43’ Лукас Моура
50’ Харрі Кейн
74’ Майкл Антоніо
90+7’ Анжело Огбонна

"Рішення Деніеля Леві звільнити Маурісіо Почеттіно і найняти Жозе Моурінью – сучасне футбольне божевілля. Єдиний варіант, який може виправдати це рішення, це якщо Моурінью приведе Тоттенхем до перемоги в Прем'єр-лізі або Лізі чемпіонів. І тут я збираюся сказати вам, що, незважаючи на його заяви про зворотнє, Моурінью ніколи не виграє АПЛ зі "шпорами".

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Можливо, він стартував з перемоги над слабким Вест Хемом, але він не зможе знайти відповідних гравців і правильну агресивну тактику, необхідну для перемоги в Прем'єр-лізі. У "шпор" було набагато більше шансів на перемогу в АПЛ при Почеттіно.

Моурінью отримав роботу в Тоттенхемі тільки завдяки своїм здібностям піару і тому, що багато років тому він був хорошим тренером. Він знав, що, з'явившись в ефірі Sky Sports, закине вудочку, і керівник якогось великого клубу заковтне наживку. Леві попався на гачок, і мене вражає те, що навіть найкращих в країні керівників все ще можна вразити яскравою, блискучою новою іграшкою", – цитує Коллімора The Mirror.

Нагадаємо, Моурінью очолив Тоттенхем, замінивши на цій посаді Маруісіо Почеттіно та стартував з перемоги над Вест Хемом (3:2).

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Теги
Англія Вест Хем - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Стен Коллімор
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