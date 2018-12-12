Моурінью: Ніхто не дбає про Манчестер Юнайтед більше, ніж я

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью напередодні матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Валенсією зазначив, що дуже сильно переймається долею клубу.

"Іноді виникає враження, що вболівальники піклуються про клуби більше, ніж тренери команд. Це абсолютно невірно.

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Ніхто в Манчестер Юнайтед і за його межами не дбає про клуб більше, ніж я. Ми, тренери, думаємо про свої команди кожен день і кожну секунду",– цитує Моурінью Goal.com.

Матч Валенсія – Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 12 грудня. Початок о 22:00.

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