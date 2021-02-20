Головний тренер "шпор" Жозе Моурінью не поспішає прогнозувати розташування своєї команди в Прем'єр-лізі за підсумками сезону.

"Зарано думати про таблицю. У всіх ще є матчі попереду. Якщо говорити про нас, то ми вже зіграли по два поєдинки з Ліверпулем, Челсі і Манчестер Сіті.

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Таким чином, ми повинні боротись і чекати до останнього матчу, щоб побачити, що станеться. Все може трапитись. Ми можемо фінішувати у топ-4, у топ-6 або ж взагалі за межами першої шістки. Ми маємо бути впевненими, що з нами станеться найкраще", – цитує Моурінью BBC Sports.

Зауважимо, наразі Тоттенхем розташувався на 9 сходинці турнірної таблиці АПЛ. Вже 21 лютого "шпори" зійдуться з Вест Хемом в рамках 25-го туру.

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