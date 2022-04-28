Головний тренер Роми Жозе Моурінью вирішив проігнорувати вибір свого колишнього клубу на користь Еріка Тен Хага.

Журналіст запитав португальця, чи не має він якихось порад для чергового фахівця, який спробує відродити міць "червоних дияволів".

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"Ви правильно підмітили, це мій колишній клуб. Але не нинішній, тому жодних порад не маю, ні", – відрубав Моурінью.

Нагадаємо, саме "Особливий" залишається останнім тренером, який приводив МЮ до трофеїв. У сезоні 2016/17 команда виграла Кубок ліги та Лігу Європи, а в 2016-му Суперкубок Англії.

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