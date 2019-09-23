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Моурінью не вірить у перспективи Рашфорда на позиції центрфорварда

14:12 324 Читать на русском
Моурінью не вірить у перспективи Рашфорда на позиції центрфорварда
Маркус Рашфорд / офіційний сайт АПЛ

Колишній керманич англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью висловився щодо ідеї використання Маркуса Рашфорда на позиції центрального нападника.

44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

"Я не стверджую, що він ніколи не зможе стати справжнім "дев'ятим номером". Він може бути небезпечним на цій позиції, особливо якщо суперник грає не надто закрито та дає простір. Та проти Манчестер Юнайтед, тим більше на Олд Траффорд, суперники зазвичай ставлять один, а то й два "автобуси", а за такої ситуації Рашфорд не може грати спиною до воріт.

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Його результативність не відповідає вимогам до центральних нападників. Ставлячи його на фланг, думаю, що можна очікувати від нього до 10-12 голів за сезон. Він великий професіонал, працює на команду, розуміє, що від нього вимагається при грі в обороні. Він може бути значно кориснішим на фланзі, ніж граючи на місці "дев'ятки", – розповів Моурінью в ефірі Sky Sports.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер використовує Рашфорда на позиції центрфорварда. Натомість у збірній Англії він грає на фланзі.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Вест Хем - Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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