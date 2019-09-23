Моурінью не вірить у перспективи Рашфорда на позиції центрфорварда

Колишній керманич англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью висловився щодо ідеї використання Маркуса Рашфорда на позиції центрального нападника.

"Я не стверджую, що він ніколи не зможе стати справжнім "дев'ятим номером". Він може бути небезпечним на цій позиції, особливо якщо суперник грає не надто закрито та дає простір. Та проти Манчестер Юнайтед, тим більше на Олд Траффорд, суперники зазвичай ставлять один, а то й два "автобуси", а за такої ситуації Рашфорд не може грати спиною до воріт.

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Його результативність не відповідає вимогам до центральних нападників. Ставлячи його на фланг, думаю, що можна очікувати від нього до 10-12 голів за сезон. Він великий професіонал, працює на команду, розуміє, що від нього вимагається при грі в обороні. Він може бути значно кориснішим на фланзі, ніж граючи на місці "дев'ятки", – розповів Моурінью в ефірі Sky Sports.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер використовує Рашфорда на позиції центрфорварда. Натомість у збірній Англії він грає на фланзі.

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