Колишній наставник Реала, Манчестер Юнайтед, Тоттенхема та низки інших клубів Жозе Моурінью зізнався, що ще планує попрацювати тренером.

"Зараз у мене немає ніяких планів. Я продовжую жити своїм звичайним життям, відчуваю себе свіжим, відчуваю себе спокійно. Я у відпустці.

Моурінью офіційно знайшов нову роботу після звільнення з Тоттенхема

У мене є більше часу, щоб провести роботу над помилками і аналіз останніх результатів. Я почекаю, перш ніж повернуся в футбол. Я буду чекати роботи не тільки в потрібному клубі, але і у відповідній мені культурі. Можливо, повернення в наступному сезоні до роботи буде передчасним, подивимося", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, Моурінью залишився без роботи 19 квітня, коли Тоттенхем звільнив його з посади головного тренера. Фахівець досить швидко працевлаштувався на радіостанції TalkSport.

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