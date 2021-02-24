"Хороша гра, ми пройшли далі, виграли матч так, як хотіли, не вдаючись до аварійного плану. Ми діяли добре протягом тривалих відрізків, а всі чотири голи були прекрасні. Запам'ятається цей вечір для хлопців, які зіграли вперше, і зазначу відсутність травм.

Шедевр Аллі, краса Бейла і дубль Вінісіуса у відеоогляді матчу Тоттенхем – Вольфсберг

У Деле Аллі був важкий період. У нього була травма, в той же час всі говорили, говорили і говорили про те, чи залишиться він чи піде. Ринок закритий, травма залікована, він почав охоче працювати. Він грає дуже добре, забив прекрасний гол. Але значення двох його гольових передач і старанної роботи на благо команди для мене більше.

На полі сьогодні не було жодного гравця, виступом якого я не був би задоволений. Ми виступили добре. Чи будуть всі ці люди в стартовому складі в недільному матчі? Ні. Але ми граємо в четвер, в неділю, і знову в четвер", – цитує Моурінью BBC.

До слова, підопічні Жозе пройшли в 1/8 фіналу Ліги Європи із загальним рахунком 8:1.

Гол та два асисти Аллі забезпечили Тоттенхему розгром Вольфсберга – підопічні Моурінью у 1/8 фіналу Ліги Європи