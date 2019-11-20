Моурінью не покликав у Тоттенхем асистента, з яким працював з часів Порту

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью взявся до формування тренерського штабу на новому місці роботи.

Португалець не запросив у Тоттенхем свого давнього помічника Руя Фарію, який працював з ним у Порту, Челсі, Інтері, Реалі та Манчестер Юнайтед. Також він не покликав в клуб тренера воротарів Силвінью Лоурі, інформує Daily Mail.

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Зараз Моурінью набирає нових асистентів, вони будуть не з Англії. Першим він покликав у свій штаб тренера Лілля Жоау Сакраменту.

До слова, Фарія зараз працює головним тренером катарського клубу Аль-Духайль, який він очолив в січні 2019-го року.

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