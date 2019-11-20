toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЄВРО-2020 ТОТТЕНХЕМ ЗБІРНА УКРАЇНИ ІСПАНІЯ

Моурінью не покликав у Тоттенхем асистента, з яким працював з часів Порту

15:41 225 Читать на русском
Моурінью не покликав у Тоттенхем асистента, з яким працював з часів Порту
Руй Фарія та Жозе Моурінью / Eurosport

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью взявся до формування тренерського штабу на новому місці роботи.

Португалець не запросив у Тоттенхем свого давнього помічника Руя Фарію, який працював з ним у Порту, Челсі, Інтері, Реалі та Манчестер Юнайтед. Також він не покликав в клуб тренера воротарів Силвінью Лоурі, інформує Daily Mail.

Моурінью представлений у Тоттенхемі – він зароблятиме вдвічі більше за Почеттіно

Зараз Моурінью набирає нових асистентів, вони будуть не з Англії. Першим він покликав у свій штаб тренера Лілля Жоау Сакраменту.

До слова, Фарія зараз працює головним тренером катарського клубу Аль-Духайль, який він очолив в січні 2019-го року.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує

blog_ava
Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні отримали перших суперників – Роналду і чемпіони світу плутають карти
12:50
148313
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Руй Фарія Руй Фарія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
5
год
:
44
хв
Леванте
22:00
Мальорка
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук