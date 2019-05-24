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Моурінью не очолить Ювентус через особливі відносини з Інтером, – Sky Sports

08:23 350 Читать на русском
Моурінью не очолить Ювентус через особливі відносини з Інтером, – Sky Sports
Жозе Моурінью / Reuters

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью скоріш за все не очолить "Стару синьйору" цього літа.

Жозе Моурінью не буде головним тренером Ювентуса, стверджує Sky Sports.

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Португалець не очолить туринську команду через особливі відносини з Інтером. Він пропрацював в Мілані з 2008 по 2010 рік і виграв Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялось,що Кріштіану Роналду хоче бачити Моурінью в Ювентусі, і намагається переконати керівництво "Старої синьйори" призначити португальського спеціаліста на посаду головного тренера. Сам Жозе також не проти попрацювати з Роналду, але в іншому клубі.

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