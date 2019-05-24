Моурінью не очолить Ювентус через особливі відносини з Інтером, – Sky Sports

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью скоріш за все не очолить "Стару синьйору" цього літа.

Жозе Моурінью не буде головним тренером Ювентуса, стверджує Sky Sports.

Моурінью анонсував повернення до роботи

Португалець не очолить туринську команду через особливі відносини з Інтером. Він пропрацював в Мілані з 2008 по 2010 рік і виграв Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялось,що Кріштіану Роналду хоче бачити Моурінью в Ювентусі, і намагається переконати керівництво "Старої синьйори" призначити португальського спеціаліста на посаду головного тренера. Сам Жозе також не проти попрацювати з Роналду, але в іншому клубі.

Рекорди в Італії та нездійсненна мрія про Лігу чемпіонів навіть з Роналду: чим запам'ятається Аллегрі в Ювентусі