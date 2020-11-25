"Мені шкода Тобі. Він чудово виступив (у матчі з Манчестер Сіті – прим.), у нього серйозна травма. Це травма від втоми.

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Тобі має травму м'яза, але не таку серйозну, як ми спочатку думали. Йому знадобиться час, щоб відновитись, але не місяць, як ми відразу думали. Я б сказав, що від двох до чотирьох тижнів", – наводить слова Моурінью Goal.

Зазначимо, що бельгієць зазнав пошкодження у суботньому матчі проти Манчестер Сіті в рамках АПЛ. До слова, Тобі відіграв у 10 поєдинках поточного сезону, проте не відзначався результативними діями.

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