Моурінью назвав причину, яка змушувала його жити в готелі під час роботи в Манчестер Юнайтед

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью розповів, чому жив в готелі, а не в будинку або квартирі, коли очолював Манчестер Юнайтед.

"Я повинен був би прибирати, але я не хочу цього робити. Мені довелося б прасувати, але я не знаю, як це робиться. Мені потрібно було б готувати, і я смажив би яйця і ковбаски. Це єдине, що я можу робити.

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Я був би дуже нещасний в будинку або квартирі. Я жив у чудовому номері весь цей час. Це не було схоже на те, ніби через тиждень мені потрібно їхати. Це було моє. У мене був телевізор, мої книги і комп'ютер. Коли я хотів, мені приносили каву, обід або вечерю. Якби я жив один у квартирі, то все було б набагато складнішим", – наводить слова Моурінью Goal.

Нагадаємо, португалець працював у Ман Юнайтед від літа 2016-го до середини грудня 2018-го. За цей час Моурінью виграв із клубом Кубок ліги, Суперкубок Англії та Лігу Європи.

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