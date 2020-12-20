"Пенальті не був моментом, створеним Лестером, ми самі припустились цієї помилки. Одинадцятиметровий вибивається з контексту гри, тому що на той момент був наш найкращий відрізок першого тайму. Тоттенхем погано почав матч.

Тоттенхем – Лестер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Перші 20 хвилин ми погано грали, залишали вільний простір. Наш пресинг, наш настрій – все це мені не сподобалося. Пізніше ми змінили гру і адаптувалися, настав період домінування і створення моментів. А потім трапився пенальті, що не випливає з логіки гри.

У другій половині матчу Лестер теж не створював нам проблем. Був автогол Тобі, і більше я нічого не можу згадати у їхньому виконанні. Пам'ятаю тільки, як Шмейхель зробив неймовірний сейв. Так, ми не створили 15 моментів, і Лестер добре захищався", – наводить слова португальця BBC.

Після 14-ти турів Тоттенхем розташувався на 5-й сходинці, Лестер піднявся на друге місце.

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