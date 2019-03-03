Моурінью назвав одного з найбільш недооцінених гравців сучасного футболу – це футболіст Барселони

Екс-тренер Реала Жозе Моурінью похвалив стиль гри Барселони після перемоги над Реалом та відзначився хорватського хавбека Івана Ракітіча.

"Барселона набагато краще грає, аніж у минулі сезони. Вони добре командно атакують та захищаються. Можливо, ігровий стиль каталонської команди не такий видовищний як раніше, однак це приносить результат. "Блаугранас" виглядають дуже солідно".

"Можливо, Серхіо хотів підвищити градус матчу", – Моурінью прокоментував удар Рамоса по обличчю Мессі

Португальський фахівець також відначив гру тер Штегена та пару центральних захисників Лангле-Піке, але особлива порція компліментів дісталася автору переможного м'яча у ворота Реала Івану Ракітічу.

"Ракітіч грає фантастично. Добре захищається, легко працює із м'ячем, страхує партнерів. Іван – один із найбільш недооцінених гравців світу", – сказав Моурінью в ефірі телеканалу beIN Sport.

Нагадаємо, вчора Барселона вдруге за тиждень переграла Реал на Сантьяго Бернабеу.