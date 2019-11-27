Моурінью назвав найважчий момент у вольовій перемозі над Олімпіакосом – португалець вибачився перед власним гравцем

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью оцінив виступ своєї команди у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса (4:2).

"Найважчий момент гри настав не після двох пропущених голів, а під час заміни у першому таймі (португалець замінив Дайєра на Еріксена вже на 29-ій хвилині – прим.). Це заподіює біль гравцеві, але і мені теж. Важливе розуміння футболіста, і мені пощастило, що я вибрав дуже розумного хлопця, який чудово усвідомлює, що таке команда, адже я зробив це для команди. Йшлося не про його гру, а про те, що потрібно команді.

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Ми програвали 0:2, були в дуже складній ситуації, і я вирішив, що одного опорника буде достатньо. Я подумав, що мені потрібен другий креативний футболіст, який зможе взаємодіяти з Аллі у відкритому, а не в закритому трикутнику. Прошу вибачення у Еріка, але він знає, що я зробив це для команди, а не для того, щоб заподіяти йому біль. Думаю, вболівальники теж це розуміють.

У перерві довелося діяти м'яко. Я відчував, що гравцям потрібно трохи любові, а не критики, потрібно було їх заспокоїти. Потім ми трохи поговорили про тактичні нюанси, внесли зміни щодо позиції, але в основному йшлося про впевненість у непростій ситуації.

Швидкий пропущений гол вдома не додає гравцям оптимізму, хоча вони говорять: "0:1, нічого страшного". Настрій був не надто хорошим, хоча вболівальники підтримували фантастично. Вони не намагалися тиснути на гравців, а хотіли підтримати. І в другому таймі відбулася реакція, був необхідний настрій, команда відігралися і пішла за перемогою, хоча розуміла, що навіть нічиї вистачить для плей-офф. Сподіваюся, наступний домашній матч хлопці почнуть впевнено зі старту, адже це чудові гравці", – наводить слова Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, це був дебютний матч "Особливого" на чолі Тоттенхема в Лізі чемпіонів. "Шпори" вже гарантували собі місце у 1/8 фіналу, посівши другу сходинку групи В вслід за Баварією.

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