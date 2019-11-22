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Моурінью назвав команду, в якій хоче завершити кар'єру – шокуючий вибір

17:47 601 Читать на русском
Моурінью назвав команду, в якій хоче завершити кар'єру – шокуючий вибір
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью озвучив, де збирається завершити свою тренерську кар'єру.

"Тоттенхем – останній клуб в Англії. Хотілося б, щоб так і було. Я хочу залишитися тут на багато років, але розумію сучасні реалії. Якби я зміг залишитися в клубі на 5 з половиною років, як Почеттіно, це було б чудово.

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Мені буде 61, залишиться працювати ще 10 років. Віторія Сетубал з Португалії може стати моїм останнім клубом", – наводить слова Моурінью The Telegraph.

Нагадаємо, після звільнення Почеттіно через невдалі результати команди в цьому сезоні (поточне 14-е місце в АПЛ) Тоттенхем очолив Жозе Моурінью. Свій перший матч на посаді головного тренера команди Моурінью проведе у суботу, 23-го листопада. Суперником "шпор" буде Вест Хем.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Віторія Сетубал Віторія Сетубал Англія
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