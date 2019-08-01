Моурінью назвав головну проблему Челсі у сезоні 2019/20

Екс-тренер Челсі Жозе Моурінью не вважає заборону на трансфери найбільшою проблемою лондонців.

"Я просто наведу вам приклад: Челсі потрібен центральний захисник – ось вам Курт Зума! Вам не потрібно купувати, вам не потрібно витрачати гроші. Є Зума!

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Тобі потрібен молодий нападник – є Таммі Абрахам! Він твій, він знає команду, він був вихований клубом. Він в оренді, він вже зіграв кілька матчів в Прем'єр-Лізі, він грав в Чемпіоншипі, але на самому високому рівні, за такий великий клуб, як Астон Вілла. Він готовий!

Єдина проблема Челсі – це те, що вони позбулися феноменального гравця. Еден Азар був особливим гравцем для клубу, і вони втратили його. За винятком цього я не бачу ніяких проблем для лондонців", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, ФІФА заборонила англійському гранду реєструвати нових гравців у найближчі 2 трансферні вікна через численні порушення при оформленні переходів неповнолітніх футболістів.

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