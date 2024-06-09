Моурінью назвав фаворитів Євро-2024 і відкинув одного претендента на золото: "У них не дуже талановите покоління"
16:58 - Читать на русском
Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью висловився щодо претендентів на перемогу на чемпіонаті Європи.
"Я думаю, що практично всі думають так само як я. Португалія, Англія, Франція, потім Німеччина, Іспанія.
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Чи Італія буде чемпіоном Європи? Я так не думаю. У них не дуже талановите покоління. Я не думаю, що вони знову виграють", – цитує Моурінью O Jogo.
Нагадаємо, що Італія чинний чемпіон Європи. У фіналі Євро-2024 італійці перемогли збірну Англії у серії пенальті.
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