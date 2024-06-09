"Я думаю, що практично всі думають так само як я. Португалія, Англія, Франція, потім Німеччина, Іспанія.

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Чи Італія буде чемпіоном Європи? Я так не думаю. У них не дуже талановите покоління. Я не думаю, що вони знову виграють", – цитує Моурінью O Jogo.

Нагадаємо, що Італія чинний чемпіон Європи. У фіналі Євро-2024 італійці перемогли збірну Англії у серії пенальті.

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