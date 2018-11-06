Моурінью назвав фаворита Ліги чемпіонів

Головний тренер Манчестер Юнайтед жозе Моурінью вважає, що у Ювентуса найбільше шансів на перемогу у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

"Завтра нас чекає великий матч. Ювентус – фаворит Ліги чемпіонів в цьому сезоні.

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У мене прекрасні стосунки з Аллегрі, ми хороші друзі. У нас дуже хороші стосунки з Ювентусом, тому у мене немає поганих спогадів про час, коли я працював у Серії А", – передає слова португальського фахівця прес-служба УЄФА.

Зазначимо, матч 4-го туру Ліги чемпіонів Ювентус – Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 7 листопада. Стартовий свисток у поєдинку пролунає о 22 годині за Києвом.

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