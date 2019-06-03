Моурінью назвав 11 найкращих гравців Ліги чемпіонів-2018/19 за своєю версією – у списку 6 гравців Ліверпуля

Знаменитий португальський наставник Жозе Моурінью назвав свою символічну збірну цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів.
Жозе Моурінью назвав свою версію символічної збірної Ліги чемпіонів сезону 2018/19, повідомляє Mirror. У команді опинились одразу 6 гравців Ліверпуля.
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Воротар: Аліссон (Ліверпуль)
Захисники: Маттейс де Лігт (Аякс), Трент Александер-Арнольд, Вірджил ван Дейк, Ендрю Робертсон (усі – Ліверпуль)
Півзахисники: Крістіан Еріксен (Тоттенхем), Донні ван де Беек, Френкі де Йонг (обидва – Аякс)
Нападники: Ліонель Мессі (Барселона), Садьйо Мане, Мохамед Салах (обидва – Ліверпуль).
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