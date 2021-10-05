У контракті наставника "шпор" прописаний окремий пункт про звільнення без компенсації, повідомляє The Athletic.

Зірка Євро-2020 зацікавив тріо грандів Серії А – Тоттенхем прагне нав'язати конкуренцію

Влітку Нуну підписав з Тоттенхемом угоду до 2023 року, однак може покинути посаду вже по завершенні сезону 2021/22. Якщо лондонці фінішують поза топ-6 АПЛ, то контракт португальця можна буде розірвати без жодного пенні додаткової компенсації. Вочевидь, Леві зробив висновки після співпраці з Жозе Моурінью, якому довелося виплатити 30 млн фунтів.

Додамо, що зараз Тоттенхем посідає лише восьму сходинку АПЛ, тому Ешпіріту Санту слід докласти більше зусиль для збереження роботи.

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