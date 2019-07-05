Моурінью натякнув на можливе повернення в Серію А

Жозе Моурінью продовжує "розпалювати" публіку розповідями про свої кар'єрні плани.

Цього разу португальський наставник обмовився про повернення в Італію.

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"Моє майбутнє пов'язане з футболом, і тільки високого рівня. Можливо, в Серії А", – заявив Моурінью в коментарі Sky Sport Italia. 56-річний фахівець мав надуспішний досвід з міланським Інтером. Разом з "нерадзуррі" він двічі вигравав Серію А і одного разу Лігу чемпіонів.

Моурінью готовий повернутися до тренерської діяльності лише в топ-клубі

Нагадаємо, останнім місцем роботи Моурінью був Манчестер Юнайтед, звідки його звільнили у середині сезону 2018/19 після низки провальних результатів.