Як повідомляє журналіст Самет Чаїр, Фенербахче, який очолює Жозе Моурінью, подав офіційну пропозицію Реалу, яка передбачала перехід українця Андрія Луніна в Туреччину з обміном на воротаря Домініка Ліваковіча.

Утім, Реал, за даними джерела, не зацікавлений у такій угоді та не має наміру розлучатися з 26-річним Луніним. Також, нещодавно повідомлялось про те, що сам Лунін не планує залишати команду і хоче продовжувати виступи в Мадриді.

До слова, у минулому сезоні український голкіпер зіграв 14 матчів за Реал, пропустив 19 голів, у 6 поєдинках відіграв на нуль. Контракт українця з "вершковими" розрахований до літа 2030 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 18 мільйонів євро.

