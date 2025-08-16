Моурінью націлився на Луніна – Реал отримав несподівану пропозицію
Фенербахче зробив запит на трансфер воротаря Реала Андрія Луніна.
Як повідомляє журналіст Самет Чаїр, Фенербахче, який очолює Жозе Моурінью, подав офіційну пропозицію Реалу, яка передбачала перехід українця Андрія Луніна в Туреччину з обміном на воротаря Домініка Ліваковіча.
Європейські гранди хочуть підписати Луніна і Зінченка – несподівана зміна планів
Утім, Реал, за даними джерела, не зацікавлений у такій угоді та не має наміру розлучатися з 26-річним Луніним. Також, нещодавно повідомлялось про те, що сам Лунін не планує залишати команду і хоче продовжувати виступи в Мадриді.
До слова, у минулому сезоні український голкіпер зіграв 14 матчів за Реал, пропустив 19 голів, у 6 поєдинках відіграв на нуль. Контракт українця з "вершковими" розрахований до літа 2030 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 18 мільйонів євро.