"Вовки" готові підписати хавбека, стверджує Corriere dello Sport.

Рома відновила інтерес до Лангле

Лофтус-Чік торік не допоміг Фулхему, де виступав на правах оренди, втриматися в АПЛ. Влітку він повернувся у Челсі та навіть вийшов у трьох спарингах "синіх". Однак, не переконав тренерський штаб лондонців у власній необхідності. Челсі готовий продати свого вихованця за 16 млн євро.

До слова, Рубен Лофтус-Чік дебютував на професіональному рівні саме під керівництвом Жозе Моурінью. У чемпіонському для Челсі сезоні 2014/15 нинішній керманич Роми дозволив юному центрхаву зіграти 4 матчі в усіх турнірах.

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду