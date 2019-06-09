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Моурінью може відновити тренерську кар'єру – клуб АПЛ зацікавлений у послугах португальця

11:46 631 Читать на русском
Моурінью може відновити тренерську кар'єру – клуб АПЛ зацікавлений у послугах португальця
Жозе Моурінью / Reuters

Жозе Моурінью найближчим часом може повернутися до тренерської діяльності.

Португалець вже має пропозицію з англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Mirror.

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Ньюкасл може стати власністю шейха Халіда бін Султана бен Заїда Аль Нахайяна, який готовий виділити значні кошти на розвиток клубу. Моурінью зацікавлений у подібному проекті, тому його прихід на тренерський місток "сорок" виглядає цілком імовірним. "Особливий" нібито розповів друзям, що серйозно розглядає можливість контракту з Ньюкаслом.

Нагадаємо, Жозе Моурінью поки залишається без роботи після свого звільнення з Манчестер Юнайтед в грудні 2018 року.

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Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Ньюкасл Ньюкасл
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