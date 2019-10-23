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Моурінью може продовжити кар'єру в Німеччині – португалець потрапив до списку інтересів Борусії Д

16:08 138 Читать на русском
Моурінью може продовжити кар'єру в Німеччині – португалець потрапив до списку інтересів Борусії Д
Жозе Моурінью / AS

Колишній тренер Реала та Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью може змінити Люсьєна Фавра на чолі Борусії Д.

Керівництво Борусії Д може звільнити Фавра, якщо "джмелі" не зможуть боротись за титули під керівництвом швейцарського фахівця, інформує Sport Bild.

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Одним із кандидатів на посаду головного тренера Борусії Д став Моурінью, якого в грудні 2018 року звільнили з Манчестер Юнайтед. Також зазначається, що у нещодавньому інтерв'ю німецьким ЗМІ Моурінью зізнався, що захоплюється Борусією і тим, як дортмундський клуб намагається конкурувати з Баварією.

Відзначимо, що 56-річного Моурінью останнім часом активно сватають в Реал, в якому він працював з 2010 по 2013 рік.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Жозе Моурінью Жозе Моурінью Баварія Баварія
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