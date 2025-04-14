Моурінью може повернутися в Реал – джерело назвало одну умову
Реал може запросити на посаду головного тренера португальського фахівця Жозе Моурінью.
Нинішній наставник турецького Фенербахче може очолити Реал, повідомляє El Gol Digital. Президент мадридського клубу Флорентіно Перес телефонував португальському фахівцю щодо можливого повернення до "вершкових".
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Зазначається, що мадридці розглянуть кандидатуру Моурінью, якщо не вдасться домовитися з головним тренером Байєра Хабі Алонсо. У Реалі впевнені, що наставник німецького клубу має стати тренером клубу у майбутньому, тому Флорентіно Перес може запропонувати Жозе Моурінью короткостроковий контракт на один-два сезони.
Нагадаємо, португальський фахівець очолював мадридський клуб у 2010-2013 рр. та виграв 3 трофеї: чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії. Наразі Реал посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги, у доробку команди 66 очок після 31-го туру.
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