Нинішній наставник турецького Фенербахче може очолити Реал, повідомляє El Gol Digital. Президент мадридського клубу Флорентіно Перес телефонував португальському фахівцю щодо можливого повернення до "вершкових".

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Зазначається, що мадридці розглянуть кандидатуру Моурінью, якщо не вдасться домовитися з головним тренером Байєра Хабі Алонсо. У Реалі впевнені, що наставник німецького клубу має стати тренером клубу у майбутньому, тому Флорентіно Перес може запропонувати Жозе Моурінью короткостроковий контракт на один-два сезони.

Нагадаємо, португальський фахівець очолював мадридський клуб у 2010-2013 рр. та виграв 3 трофеї: чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії. Наразі Реал посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги, у доробку команди 66 очок після 31-го туру.

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