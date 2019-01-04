Моурінью може повернутися на Батьківщину – у послугах Жозе зацікавлена Бенфіка

Схоже на те, що відпочинок Жозе Моурінью після звільнення з Манчестер Юнайтед триватиме недовго.

Зірковий Жозе Моурінью може очолити Бенфіку, повідомляє видання Record.

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Боси клубу сподіваються, що "Особливий" зможе покращити турнірне становище команди. Після 15 турів Бенфіка має в активі 32 пункти та перебуває на 4 місці таблиці. У Порту, який очолює таблицю, на 7 очок більше.

Нагадаємо, Моурінью був звільнений з Манчестер Юнайтед, а Сульшер, який очолив "червоних дияволів" після нього, видав 4-матчеву переможну серію.

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