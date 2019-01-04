toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Моурінью може повернутися на Батьківщину – у послугах Жозе зацікавлена Бенфіка

22:20 61 Читать на русском
Моурінью може повернутися на Батьківщину – у послугах Жозе зацікавлена Бенфіка
Жозе Моурінью / Фото: соцмережі

Схоже на те, що відпочинок Жозе Моурінью після звільнення з Манчестер Юнайтед триватиме недовго.

Зірковий Жозе Моурінью може очолити Бенфіку, повідомляє видання Record.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: як Компані лайливо обізвав Салаха, суддя "симулював", а героя надихнула таємнича красуня

Боси клубу сподіваються, що "Особливий" зможе покращити турнірне становище команди. Після 15 турів Бенфіка має в активі 32 пункти та перебуває на 4 місці таблиці. У Порту, який очолює таблицю, на 7 очок більше.

Нагадаємо, Моурінью був звільнений з Манчестер Юнайтед, а Сульшер, який очолив "червоних дияволів" після нього, видав 4-матчеву переможну серію.

"Перформанс екс-зірки Шахтаря у потворній перемозі Гвардіоли": англійські ЗМІ – про Манчестер Сіті – Ліверпуль

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бенфіка Бенфіка Португалія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
17
хв
Вальядолід
14:00
Райо Вальєкано
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук