Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью може очолити збірну Португалії перед чемпіонатом світу 2026 року.

Федерація футболу Португалії розглядає варіант викупу контракту Моурінью у Фенербахче, інформує beIN Sport. Повідомляється, що все залежатиме від підсумків Ліги націй, де Португалія зіграє в півфіналі проти Німеччини. На даний момент команду очолює Роберто Мартінес.

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Моурінью завжди мріяв очолити збірну Португалії, про що часто заявляв у своїх інтерв'ю. Водночас Фенербахче нещодавно прийняв рішення запропонувати "особливому" продовжити контракт.

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