Португальська федерація футболу перебуває в пошуках фахівця, який міг би замінити Фернанду Сантуша на чолі національної команди. Одним із кандидатів став Жозе Моурінью, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією джерела, сторони вже провели попередні перемовини. Наразі йдеться про те, щоб Моурінью поєднував роботу в клубі та збірній. 59-річний фахівець серйозно оцінює таку можливість. Реакція Роми на такий сценарій наразі невідома.

Нагадаємо, збірна Португалії на ЧС-2022 дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Марокко. Фернанду Сантуш не подавав у відставку, вирішивши спочатку провести переговори з федерацією. Тамтешня преса переконана, що тренер покине свою посаду.

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