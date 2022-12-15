Раніше повідомлялось, що Моурінью хоче поєднувати роботу в Ромі та збірній Португалії, але і клуб і сам Жозе проти такого варіанту, повідомляє Retesport.it з посиланням на Record.

Екс-тренер Шахтаря складе конкуренцію Моурінью за тренерське крісло збірної Португалії

Призначення сеу Жозе на посаду наставника збірної Португалії можливе влітку 2023 року, а контракт пропонують до ЧС-2026. Але для цього доведеться покинути Рому. Також є суперечки щодо тренера збірної навесні, коли відбудуться перші матчі кваліфікації до Євро-2024 – посаду тимчасово може обіймати Руй Жорже, коуч молодіжної збірної.

Наразі головним тренером збірної Португалії продовжує залишатися Фернанду Сантуш, контракт якого закінчується у 2024 році. Однак, за інформацією багатьох ЗМІ, він не допрацює до закінчення терміну угоди.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022