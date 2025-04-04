Нещодавно "селесао" залишилися без наставника, оскільки Дорівала Жуніора звільнили після поразки від Аргентини (1:4).

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За інформацією журналіста Андре Різека, Федерація футболу Бразилії (CBF) визначила чотирьох претендентів на посаду тренера. Ними стали Абел Феррейра (Палмейрас), Карло Анчелотті (Реал), Жорже Жезуш (Аль-Хіляль) і Жозе Моурінью (Фенербахче).

Зазначається, що бразильці мріють, щоб команду очолив Карло Анчелотті, але розуміють, що це дуже важко втілити в життя. Найімовірнішим варіантом для збірної Бразилії є Жорже Жезуш, який натякав на те, що готовий попрацювати зі "селесао".

Нагадаємо, у відборі до ЧС-2026 збірна Бразилії посідає четверте місце, набравши 21 бал за 14 турів.

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