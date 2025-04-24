Лідс може замінити Даніеля Фарке після виходу в АПЛ на Жозе Моурінью.

Власники Лідса розглядають звільнення Даніеля Фарке після успішного сезону в Чемпіоншипі, повідомляє Daily Mail.

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Німецький фахівець вивів "павичів" напряму в АПЛ після невдачі в плей-офф у минулій кампанії. Проте керівництво клубу вважає, що команді потрібен успішніший тренер в елітному дивізіоні Англії.

Фарке славився постійними виходами в АПЛ ще під час роботи в Норвічі, але його команда завжди вилітала назад у Чемпіоншип у наступних сезонах після підвищення у класі. Саме тому Лідс розглядає кандидатуру тренера Фенербахче Жозе Моурінью, щоб закріпитися в АПЛ. Сам португалець не раз заявляв про бажання повернутися в чемпіонат Англії.

Додамо, що Лідс – триразовий чемпіон Англії. Також команда доходила до фіналу Кубка європейських чемпіонів у сезоні 1974/75, де поступилась Баварії. Зараз клуб активно цікавиться форвардом Динамо Владиславом Ванатом.

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