Моурінью може очолити Боку Хуніорс

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью може продовжити кар'єру в чемпіонаті Аргентини.

Жозе Моурінью отримав пропозицію очолити аргентинську Боку Хуніорс, повідомляє TNT Sports.

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За інформацією видання, сторони вже навіть вели переговори стосовно переїзду португальця в аргентинський чемпіонат. На згоду Жозе можуть вплинути його хороші стосунки із спортивним директором Боки Ніколасом Бурдіссо.

Нагадаємо, Моурінью звільнили з посади головного тренера Манчестер Юнайтед, на його місце призначили Уле Гуннара Сульшера.

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