Моурінью може очолити Боку Хуніорс

Україна — 16:55 2491
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Маркос Антоніо: що відомо про потенційного новачка Шахтаря
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Динамо, Карпати та ще 3 команди, які найбільше розчарували у першій частині сезону УПЛУкраїна — 14:18 2364
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Фани освистують команду, назріває повстання проти тренера – Шальке Коноплянки має серйозні проблемиНімеччина — 12:37 2454
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"Лобановський підспівував "Хрещатик". Чому Павло Зібров вболіває за Шахтар і коли востаннє зголював легендарні вусаІнтерв’ю — 12:00 1670
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Шахтар підписав бразильського півзахисника Маркоса Антоніо, – A BolaУкраїна — 10:05 5097
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