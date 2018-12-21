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Моурінью може очолити Боку Хуніорс

20:43 153 Читать на русском
Моурінью може очолити Боку Хуніорс
Жозе Моурінью / Фото AFP

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью може продовжити кар'єру в чемпіонаті Аргентини.

Жозе Моурінью отримав пропозицію очолити аргентинську Боку Хуніорс, повідомляє TNT Sports.

Рамос різко відреагував на питання про можливе повернення Моурінью в Реал

За інформацією видання, сторони вже навіть вели переговори стосовно переїзду португальця в аргентинський чемпіонат. На згоду Жозе можуть вплинути його хороші стосунки із спортивним директором Боки Ніколасом Бурдіссо.

Нагадаємо, Моурінью звільнили з посади головного тренера Манчестер Юнайтед, на його місце призначили Уле Гуннара Сульшера.

Гравці Манчестер Юнайтед уклали парі на 20 тисяч фунтів, що Моурінью звільнять

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Бока Хуніорс Бока Хуніорс
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