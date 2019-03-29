Моурінью може очолити Баварію, – ЗМІ

Жозе Моурінью влітку може стати головним тренером Баварії.

Баварія розглядає варіант із запрошенням до себе португальського фахівця Жозе Моурінью, повідомляє Foot Mercato.

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Ніко Ковач може покинути свою посаду після провалу в Лізі чемпіонів і в разі невдачі в Бундеслізі, якщо срібну салатницю візьме дортмундська Борусія.

Моурінью мав шанси повернутись у Реал або Інтер, але перші вже призначили Зінедіна Зідана, а генеральним директором других став Беппе Маротта. Також були варіанти з Ліоном та Монако, але обидва не планують змінювати своїх діючих наставників.

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