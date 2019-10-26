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Моурінью може очолити Арсенал

11:49 437 Читать на русском
Моурінью може очолити Арсенал
Жозе Моурінью / Reuters

Преса продовжує перебирати варіанти продовження кар'єри для одіозного Жозе Моурінью, який вже майже рік сидить без роботи.

Серед потенційних роботодавців португальця опинився і лондонський Арсенал, інформує Sun.

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Приводом для чуток стала присутність Моурінью на трибунах Емірейтс під час матчу Арсенала проти Віторії Гімараєш в Лізі Європи. Вболівальники "канонірів" відразу почали активно обговорювати можливий прихід 56-річного португальця. Додатковим аргументом є те, що головний тренер Арсенала Унаї Емері перебуває під постійним тиском через нестабільні результати команди, які не дозволяють лондонцям серйозно боротися за трофеї.

Нагадаємо, що раніше Моурінью працював з Челсі, який вважається одним з найпринциповіших суперників Арсенала.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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