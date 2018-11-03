Моурінью: Ми не можемо змагатись з Ліверпулем, Манчестер Сіті та Челсі, треба думати, як потрапити у 4 найкращих

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував можливість здобути чемпіонство у АПЛ цього сезону.

"Коли ти знаходишся за межами першої четвірки, не думаю, що ти повинен вести розмови про чемпіонство. Перебуваючи в четвірці, можна поглянути вгору, оцінити дистанцію, подивитися на майбутні матчі, на календар, проаналізувати ситуацію, травми гравців, і тоді думати про чемпіонство.

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Але зараз ми за межами четвірки, і тепер нам потрібно набирати очки, щоб до кінця грудня бути в кращому становищі, ніж наша поточна позиція.

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У цьому сезоні ми не можемо змагатись з Ліверпулем, Манчестер Сіті та Челсі, які претендують на титул, треба думати, як посісти місце у топ-4", – цитує Жозе Моурінью ESPN.