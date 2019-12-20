Моурінью: Матч проти Челсі буде легким для мене

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью поділився своїми очікуваннями від матчу з Челсі у 18 турі АПЛ.

"Чи зможу я впоратися з емоціями перед матчем з колишнім клубом? Так, звичайно. Можливо, багато хто не зміг би цього зробити, але мені це під силу. Для мене це гра.

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Зараз я на сто відсотків відданий Тоттенхему. І на кожному з етапів кар'єри на всі сто був відданий клубу, в якому працював. У мене ніколи не було місця для колишніх клубів: їм я віддав все, що міг, і тепер кожен з них в минулому.

Саме тому матч з Челсі буде для мене легким. Важко буде моїм підопічним, адже Челсі – сильна команда, але з емоційної точки зору ця гра не викличе у мене ніяких труднощів", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, Моурінью очолював Челсі з 2004 по 2007 та з 2013 по 2015 роки. Під керівництвом португальця команда зі Стемфорд Брідж тричі ставала чемпіоном Англії.

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